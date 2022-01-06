madrasati دخول الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية بالخطوات من خلال الرابط المُفعل للمنصة

يهتم الطلاب وأولياء الأمور الآن في المملكة العربية السعودية بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بـدخول الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية، وهي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة السعودية لتدعم أسس التعليم الإلكتروني بالمملكة، وتتزايد التساؤلات في الفترة الأخيرة عن الطريقة التي يمكن بها دخول الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وعن طريقة رصد نسبة الحضور والغياب حيث اتجهت المملكة مؤخراً إلى تفعيل التعليم الإلكتروني، نظراً للاضطرارلتوقف الدراسة بالمدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

دخول الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية

أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية دخول الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية، وهي منصة الكترونية تحاكي الفصل الدراسي من خلال الحصص الافتراضية، حيث تقوم المنصة برفع الحصص الخاصة بجميع المقررات الدراسية بمختلف المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، كما تخدم كافة الشُعب والأقسام بالإضافة إلى أنها تعطي تقرير لأولياء الأمور لمتابعة مستويات أبناءهم بكل سهولة، ويتم عرض الحصص الدراسية عبر المنصة وفقاً لمواعيد محددة لكل مرحلة.

ومن الجدير بالذكر أنه يعمل على تقديم المحتوى التعليمي للطلاب عبر منصة مدرستي، باقة من أمهرالأساتذة والمعلمين، يقدمون المحتوى بأسلوب ميسر ومبسط لضمان فهم الطلاب، وذلك مع الالتزام بالفترة الزمنية المقررة لرفع الدروس على المنصة، كما يقوم المعلمون من خلال منصة مدرستي بالتواصل مع جميع الطلاب لمتابعة اي استفسار من الطالب وحل الأسئلة واعطاء الواجبات اليومية.

خطوات دخول الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية

ليقوم الطالب بتسجيل دخول الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية، عليه اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والتي جاءت كالتالي:-

أولاً يجب الذهاب إلى الرابط الخاص بمنصة مدرستي .

. ومن ثم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الحساب الشخصي للطالب.

ثم يقوم الطالب بالبحث عن جدولي في القائمة الرئيسية الخاصة بالمنصة و يضغط عليه.

بعد ذلك يتابع وقت بدء الحصة وفقاً للجدول الخاص به ثم يقوم بالضغط على الدرس الذي يريده من قائمة جدولي.

ومن ثم يقوم بالضغط على رابط التسجيل.

يختار الطريقة التي تناسبه في عرض الحصة من خلال مايكروسوفت.

يضغط على أيقونة “الإنضمام الأن” لحضور إلى الحصة.

الكثير من الطلاب يبحثون بشكل يومي عن الرابط الخاصة بمنصة مدرستي التعليمية المُفعل من وزارة التعليم السعودية، حيث تقدم الوزارة من خلال هذة المنصة الكثير من الخدمات من اهم هذة الخدمات هي خدمة حضور الحصص بشكل الكتروني من خلالها، وللإستفادة من هذة الخدمة بسهولة عليكم اتباع الخطوات التي ذكرنها لكم اعزائي الطلاب في السطور السابقة.