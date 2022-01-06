"لعنة كلوب" على مانشستر سيتي.. كورونا تصيب غوارديولا ولاعبين

حالة تشبه الأزمة الحقيقية المتعلقة بفيروس كروونا، تصيب نادي مانشستر سيتي، بعد أيام من تصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب الذي استغرب بها من "ندرة" إصابات مانشستر سيتي.
وأعلن مانشستر سيتي عن حالة طوارئ حقيقية في صفوف الفريق، مع تفشي إصابات كورونا بين اللاعبين والطاقم التدريبي.
وأكد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إصابة 14 عنصرا من الطاقم التدريبي بفايروس كورونا، بينهم المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن النادي عن إصابة 7 لاعبين من الفريق الأول، حتى الآن، بفيروس كورونا، ولم يكشف عن أسمائهم.
لعنة كلوب
وتأتي أزمة كورونا في مانشستر سيتي، بعد أيام قليلة من تصريحات مدرب ليفربول كلوب التي اعتبرها البعض "مستفزة".
وكان كلوب قال في تصريحات صحفية الجمعة، إن مانشستر سيتي يحقق هذا العدد الكبير من الانتصار خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم تعرض لاعبيه للإصابات أو فيروس كورونا، كما حدث لعدد كبير من أندية الدوري الإنجليزي منذ بداية شهر ديسمبر.
وأضاف المدرب الألماني: "الوضع يبدو كأننا في اليانصيب بخصوص تحديد من مصاب ومن غير مصاب ولكن لا يبدو أنهم في مانشستر سيتي تعرضوا لإصابات أو انتشار الفيروس، وهم في حالة جيدة".
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