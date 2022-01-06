الهند.. إغلاء تطبيق يعرض فتيات مسلمات "للبيع"

قالت الشرطة الهندية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على ثلاثة لصلتهم بتطبيق إلكتروني، ينشر صورا لنساء مسلمات في "مزاد" إلكتروني، في قضية إساءة للجالية المسلمة.

واستُخدمت عشرات الصور لنساء مسلمات دون موافقتهن، لإنشاء تطبيق إلكتروني يطلق عليه اسم "بولي باي"، وهو مصطلح يستخدم كوصف مهين للمسلمات، على منصة "غيت هاب" قبل أن تحذف التطبيق.

وذكرت الشرطة التي تحقق في القضية في مدينة مومباي في غرب الهند، أنها ألقت القبض على ثلاثة، هم شابان يبلغان 21 عاما وفتاة في الثامنة عشرة.

وقال مفوض شرطة مومباي للصحفيين: "نحقق للوقوف على ما إذا كان ذلك جزءا من مخطط أكبر".

ومن ضمن المستهدفات صحفيات منهن عصمت أرى، التي قدمت شكوى للشرطة ثم نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت فيها أن هذا التطبيق "يهدف بوضوح إلى الإساءة إلى المسلمات".

ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود التطبيق بأنه "مروع بشدة"، وحثت السلطات الهندية على التحرك.

وحذفت منصة "غيت هاب" في العام الماضي تطبيقا مماثلا استخدم صور المسلمات في الهند.