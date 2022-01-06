ماليزيا: موافقة مشروطة على استخدام لقاح فايزر للأطفال

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة خيرى جمال الدين، فى بيان له اليوم الخميس، إن هيئة تنظيم الأدوية فى البلاد وافقت أيضا على لقاح كانسينو الصينى للاستخدام فى الجرعات المعززة للبالغين فوق سن 18 عاما، بحسب صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.
وقلصت ماليزيا، التى لديها أحد أعلى معدلات التطعيم فى جنوب شرق آسيا، الأسبوع الماضى فترات الانتظار لتشجيع المزيد من المواطنين على أخذ جرعة معززة، فى محاولة لوقف انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.
وتظهر الإحصاءات الحكومية أن معظم سكان ماليزيا تلقوا جرعتين من اللقاح، بما فى ذلك ما يقرب من 98 بالمئة من البالغين و88 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.
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