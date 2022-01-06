الصحة الإماراتية: 2687 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الكشف عن 2,687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة في البلاد.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه تم إجراء 405,418 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة.
وأضافت: "تم الكشف عن 2,687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 777,584 حالة".
وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,170 حالة.
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