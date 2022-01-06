موعد مباراة السوبر السعودي مباراة الهلال والفيصلي اليوم الخميس كأس السوبر السعودي ذهب عيار 24

تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة السوبر السعودي التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويبحث عشاق الفريقين عن تفاصيل مباراة اليوم، من تشكيل متوقع وتاريخ مواجهات الفريقين والحكام، وقائمة شرف الفرق الحاصلة على لقب السوبر والقناة الناقلة، ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة تلك المعلومات خلال السطور القادمة، الكأس الذهبية التي يتنافس عليها الفريقين اليوم هي الكأس الثامنة، وحصل عليها قبل بطل اليوم 5 فرق، طرف لقاء الليلة الهلال توج بها في مناسبتين ويبحث عن الثالثة الليلة، مقابل الفيصلي يرغب في تسجيل أسمه في لوحة الشرف الخاصة بالسوبر.

صناعة كأس السوبر السعودي

كأس السوبر السعودي والتي صنعت من الذهب الخالص عيار 24، وأستغرق صناعتها 40 يوم في إيطاليا من قبل الشركة التي صنعت نسخة كأس العالم في النسخ الأربع السابقة، مرت عملية التصنيع ب 12 مرحلة، بداية من صهر السبائك الذهبية الذي أستغرق 16 يوم، ثم تشكيل الكأس الذي يأخذ شكل السيفين والنخلة منقوش عليها كتابة وزخارف مبهرة، يبلغ طول الكأس 50سم وارتفاعه 30 سم.

موعد مباراة السوبر السعودي اليوم

17.15 : الخامسة والربع مساءً بتوقيت غرينتش.

18.15 : السادسة والربع بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.15 : السابعة والربع بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.15 : الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، العراق، قطر، البحرين.

21.15 : التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

بطل كأس السوبر لا يتوج بالدوري

من ضمن تاريخ كأس السوبر أن من يتوج باللقب السوبر، لا يحصل على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نفس العام، وهي فأل سيء خاصة للهلال الذي يرغب في حصد اللقب الثالث له، لينفرد باللقب الأكثر تتويجاً بالبطولة، التي يتقاسم لقبها مع النصر برصيد لقبين لكل فريق، بينما الفيصلي لم يحصل على اللقب من قبل.

مباراة الهلال والفيصلي اليوم في السوبر

مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم في السوبر هي المباراة رقم 33 التي تجمع الفريقين في مختلف المسابقات، تقابلا في الدوري 25 مرة، وخمس مباريات في كأس الملك، ومرتين في بطولة كأس ولي العهد، حقق الهلال الفوز في 26 مناسبة، ولم يستطيع الفيصلي الفوز على الزعيم من قبل، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات، وكان أخر لقاء جمع الفريقين في الدوري منذ أيام قليلة وفاز الهلال بثلاثية مقابل هدفين.