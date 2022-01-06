رقم دعم ريف المجاني طريقة وشروط التسجيل؛ يُعد برنامج دعم ريف من البرامج الهامة التي تم إطلاقها من قبل المملكة السعودية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والمياه وذلك لأنها تهدف إلى تحسين مستوى الزراعيين المعيشي وكذلك تنشيط الثروة السمكية وتربية المواشي ودعم ربات البيوت وتشجيعهم على العمل من أجل زيادة الدخل القومي، لذلك نجد أن العديد من المواطنين يبحثون عن رقم دعم ريف للاستفسار عن أسئلتهم الخاصة ببرنامج دعم ريف ومن خلال التالي نقدم رَقم دعم ريف المَجاني وكذلك طريقة وشروط التسجيل في الدعم الريفي.

رقم برنامج دعم ريف المجاني

قامت وزارة المياه والبيئة في المملكة السعودية بالإعلان عن الرقم المجاني الخاص بدعم ريف حيث يمكن التواصل من خلال الرقم المجاني 19930، حي يقوم فريق الدعم بالرد على الأسئلة والاستفسارات من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يمكن التسجيل في برنامج دعم ريف من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة ريف. الضغط على انشاء حساب ثم تسجيل البيانات المطلوبة بدقة. تدوين كلمة السر ثم تأكيدها مرة أخرى. تدوين رقم الجوال وتاريخ الميلاد سيتم إرسال رسالة عبر الجوال تحتوي على رمز التحقق. قم بكتابة رمز التحقق ثم النقر على تحقق. استكمال البيانات المطلوبة ثم النقر على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

تم وضع مجموعة من الشروط لدعم ريف لابد من الانتباه إليها للحصول على الدعم ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولكن يستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

كما يجب أن لا يتعدى مبلغ الدعم السنوي 54 ألف ريال.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة العمل الحر.

لابد ألا يتجاوز دخل المتقدم عن 6000 ريال شهرياً.

يشترط أيضاً ألا يلتحق المتقدم بأي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم رقم دعم ريف المجاني كما وضحنا لكم طريقة وشروط التسجيل في برنامج دعم ري