تمويل وطني المرن الراجحي يصل حتى 2 مليون ريال .للعملاء الموشكين على التقاعد الذين يحتاجون للحصول على تمويل شخصي ولا يتبقى لهم غير 5 سنوات بالعمل يقدم التمويل المرن الآن حلول تمويلية ميسرة ومرنة تصل ل5 سنوات لتلبية احتياجات العملاء حتى بعد التقاعد بسهولة ويسر.

تمويل وطني المرن الراجحي

يقدم بنك الراجحي مجموعة تمويلات مناسبة لكل الفئات منها تمويل وطني المقسم لعدد من التمويلات ومن أبرزها التمويل المر ن المصمم “للموشكين على التقاعد” حصراً للعملاء الذين اقترب موعد وصولهم لسن التقاعد. ولم يتمكنوا من الاستفادة من برامج التمويل الشخصي سابقًا، حيث يُحدد مبلغ التمويل وفقًا للسنوات المتبقية على سن التقاعد. ويبلغ أجل السداد الممنوح للمستفيدين من تمويل وطني “للموشكين على التقاعد” 5 سنوات من بعد التقاعد، ويُحتسب مقدار التمويل المستحق حسب حجم الدخل الحالي وحجم المعاش التقاعدي المتوقّع ومن مميزاته الآتي:

يقدم التمويل مبلغ بحد أدنى 8000 ريال حتى 2 مليون ريال.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يصل حتى 5 سنوات

الموافقة الفورية على مبلغ التمويل.

الصرف الفوري

يقدم المصرف فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي للمصرف

إجراءات سهلة وميسرة من أجل إعادة الجدولة بعد التقاعد.

مميزات تمويل مرن الراجحيكيفية التقديم على تمويل وطني المرن

يمكن التسجيل في تمويل وطني من خلال رابط موقع مصرف الراجحي، قم بالنقر على تعبئة النموذج الإلكتروني وسوف يتواصل معك أحد ممثلي خدمة العملاء خلال أيام بسيطة.

تمويل وطني الراجحي

سبق وأوضحنا أن المصرف يقدم مجموعة تمويلات وطني والفارق بينهم، أن نظام وطني المطوّر المقدم لـ “للموشكين على التقاعد” هو إضافة لمزيد من الميزات لنظامي التمويل “وطني” و”وطني المطوّر “، ويشترك معهم في آلية عمل واحدة، ووجه الاختلاف الوحيد في النظام هو أن العميل سوف يدفع قسطين مختلفين أحدهما (33,33% ) خلال مدة وجوده بالخدمة، وهي نسبة تحمل عبء الدين. والقسط الأخر بنسبة 25% عند سن التقاعد. مما يمنح العملاء بهذا النظام فترة سماح عند سن التقاعد ومدتها شهر حتى يتمكنوا من تحويل الراتب التقاعدي للمصرف.

ويتم حساب المعاش التقاعدي بشكل تلقائي استنادًا للمعايير التي حددتها المؤسسة العامة للتقاعد.