موعد صرف الدفعة 50 من حساب المواطن.. استعلم الآن

موعد صرف الدفعة 50 من برنامج حساب المواطن السعودي، والذي يبحث عنه الكثير والكثير من السعوديين والسعوديات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك عن شهر يناير الجاري من العام الجديد 2022، ويعتبر هذا البرنامج الضخم هو أحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها حكومة المملكة السعودية في عام 2017 لمواجهة الأعباء الاقتصادية عن المواطن السعودي جراء التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، لكن تفاقمت الحاجة أيضا إلى التوسع في البرنامج بسبب جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم أجمع عام 2019.

موعد صرف الدفعة 50 من حساب المواطن

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن ساهم بشكل كبير جداً في الحماية الاقتصادية لأغلب السعوديين محدودي الدخل. وذلك داخل أراضي المملكة فقط إذ أن من شروط الحصول على الدفعات شهريا أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة بشكل دائم. ولذلك ولأهمية هذا البرنامج يتساءل المواطنين المستفيدين منه بكثرة هذه الأيام عن موعد صرف الدفعة 50.

جدير بالذكر أيضا أنه من المشهور والمحدد سلفا، أن موعد صرف الدفعات يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف اليوم العاشر موعد أجازة رسمية، فإنه في هذه الحالة يتم تقديم الدفعة إلى اليوم السابق لهذا اليوم. وبناء على ذلك فإن موعد الدفعة 50 هذا الشهر ستكون في يوم الاثنين القادم بمشيئة الله، والموافق ليوم 7 جمادى الآخرة 1443 هجريه.

وبالفعل فإنه قد تم الإعلان منذ حوالي ساعة من الآن عن موعد صرف الدفعة 50، وعن النتائج النهائية (الأهلية)، وهذا عبر الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، كما تم الإعلان عن طريق القبض من المواطن. وهو عن طريق الحسابات البنكية المخصصة لذلك.

نتائج الأهلية وطريقة الاستعلام

وفي يوم 4 يناير الماضي تم الإعلان أيضا عبر الحساب الرسمي على تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة (الدفعة 50) شهر يناير 2022، وأشارت التغريده عبر تويتر. أنه يمكن للمستفيد التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa