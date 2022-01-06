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استشهاد فلسطينيين واعتقال 19 في الضفة

استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخران جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة الغربية. استشهاد فلسطينيين واعتقال 19 في الضفةاستشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخران جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة شرق مدينة نابلس والفارعة جنوب مدينة طوباس وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى استشهاد الشاب باكير حشاش 21 عاماً وإصابة شابين آخرين واعتقال ثالث. كما استشهد الشاب مصطفى ياسين فلنة 25 عاماً جراء دهسه من قبل مستوطن غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في بلدة بيت امر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال تسعة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة "وفا " الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات حزما في القدس المحتلة ودير نظام في رام الله وقصرة في نابلس وبيت أمر في الخليل ومخيمات الفارعة في طوباس وبلاطة في نابلس والعروب في الخليل واعتقلت تسعة عشر فلسطينياً.



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