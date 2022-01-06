ماذا قال فنانو مصر في رحيل مها أبو عوف؟

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بمصر، بعد وفاة الفنانة القديرة، مها أبو عوف، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما، بعد صراع من السرطان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحتها الرسمية، الفنانة الراحلة، قائلة: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ومنذ الإعلان عن خبر وفاة مها أبو عوف، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وتغريدات توديعها، رصد موقع دوت الخليج بعضا منها، خلال السطور التالية.

البداية، مع الفنان المصري، عمرو دياب، الذي غرد عبر صفحته الشخصية، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة العزيزة مها أبو عوف، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

كما نعى هاني رمزي الفنانة القديرة، عبر صفحته رسمية على "تويتر"، قائلا: " الله يرحمك يا مها هتوحشينا قوي، عزائى لكل الأسرة ولكل محبينك".

ووصفت الإعلامية، مروة سعد، مها أبو عوف بـ"أجمل صاحبة"، في تغريدة لنعيها على "تويتر".

وودع المخرج المصري، عمرو سلامة، الفنانة الراحلة واصفا إياها بـ"الجميلة والمبهجة"، متوجهًا بالعزاء لأسرتها وكل محبيها.

ومن جانبها، قالت الفنانة المصرية، منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": " لا حول ولا قوة الا بالله، رحلت عنا جميلة القلب والروح، هانم من هوانم الوسط الفني النجمة مها ابو عوف، حتوحشينا".

وفي رسالة وداعه لمها أبو عوف، قال المخرج المصري، عمرو عرفة: " أم شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها".

ونعتت الكاتبة المصرية، فاطمة ناعوت، الفنانة الراحلة على "تويتر"، قائلة: " حبيبتي الجميلة مها أبو عوف.. يا أجمل ضحكة وأنظف قلب ممكن الواحد يقابله، مع السلامة يا مها هتوحشيني قوي، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

جدير بالذكر، أن مها أبو عوف من مواليد 1956، وتنتمي لأسرة فنّية، فهي ابنة الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وأخت الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي شكّل معها ومع شقيقاتها منى، وميرفت، ومنال؛ فرقة الـ"فور إم" الغنائية الشهيرة أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وبدأت مسيرتها كممثلة منذ مطلع الثمانينيات، وفي رصيدها ما يزيد على الـ130 عملا تنوعت بين المسرح، والسينما، والتلفزيون، حيث ظهرت كوجه جديد في فيلم "لا تظلموا النساء"، ومن مشاركاتها السينمائية المبكرة دورها في فيلم "أنا لا أكذب ولكنّي أتجمل" سنة 1981، وشاركت في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" 2019، وفي العام ذاته قدمت آخر أدوارها المسرحية في مسرحية "٣ أيام في الساحل".