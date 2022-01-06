الهند: مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 جراء تسرب غاز بمنطقة صناعية

جدة - نرمين السيد - ووقع الحادث فى إحدى المناطق الصناعية بولاية "جوجارات" خلال محاولة سائق الشاحنة التخلص من بعض النفايات فى مصرف، حسبما أوردت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية، التى أفادت بأن الضحايا كانوا بين عاملين أو نائمين فى مصنع قريب. ولم تعلن السلطات تفاصيل بشأن نوع الغاز أو حالة المصابين.

يشار إلى أن الإهمال وضعف معايير السلامة سبب حوادث مماثلة فى الهند، إذ تسبب تسريب غاز من مصنع بولاية "أندرا براديش" العام الماضى فى مصرع 12 شخصا وإعياء المئات.