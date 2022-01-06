موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم في كأس السوبر السعودي والتشكيل المتوقع

يحرص العديد من عشاق الكرة السعودية على متابعة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في كأس السوبر السعودي والتشكيل المتوقع، حيث تُقام تلك المباراة الرائعة على ملعب الملز، حيث يسعى فريق الهلال السعودي إلى الفوز باللقب هذا العام من اجل إسعاد جماهيره الكبيرة في السعودية والعديد من الدول العربية والعالمية، وخاصة بعد النتائج السلبية التي حققها قبل فوزه بالمباراة الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين، كما يسعى على الجانب الآخر الفيصلي في حصد اللقب وخاصة بعد تدهور نتائجه بشكل واضح للجميع بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجاري 2021-2022.

موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

يدخل نادي الهلال السعودي تلك المباراة بصفته بطلاً للدوري السعودي للمحترفين عن الموسم الماضي، حيث نجح في الحصول على المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، حيث حسم النادي الصدارة قبل المباراة النهائية، بينما يدخل الفريق الفيصلي الألو لكرة القدم بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للنسخة الماضية، حيث نجح في الفوز على فريق التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تُقام المباراة اليوم الخميس 6 يناير.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفيصلي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة والربع بتوقيت الإمارات العربية، وتنقل تلك المباراة على الهواء مباشرة مجموعة قنوات SSC Sport، حيث يمكنك متابعة مباريات الدوري السعودي على تلك المباراة

تشكيل الهلال السعودي اليوم

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني لنادي الهلال بالتشكيل الآتي:

في حراسة مرمى الفريق عبدالله المعيوف.

أما في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، ماتيوس بيريرا.

وفي خط هجوم الهلال: سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز، موسى ماريجا.

تشكيل الفيصلي اليوم

من المتوقع أن يدفع مدرب الفيصلي اليوم بالتشكيل الأساسي للفريق كما يلي: