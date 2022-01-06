نائب أردني في زلة لسان : عجز " جنسي " بدل " كلي " .. شاهد

دوت الخليج :- ضج مجلس النواب بالضحك بعد ان اخطأ النائب رائد السميرات وقال عن عزل الرئيس ( اذا صابه عجز جنسي بدل عجز كلي ، وهنا ضج المجلس بالضحك بينما اخذ النائب السميرات بالاعتذار في حين طلب نائب رئيس المجلس احمد الصفدي بشطب الكلمة .

وكان المجلس يناقش تعديلا بخصوص عزل الرئيس . فيديو :

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