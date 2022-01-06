أخبار اليمن : تخفيض أممي للمساعدات في اليمن ومطالبة بمزيد من الدعم

تخفيض أممي للمساعدات في اليمن ومطالبة بمزيد من الدعم
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن –أمس الاول - اضطراره إلى إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية بسبب نقص التمويل.
وقال المكتب -في حسابه على “تويتر”- إن نقص التمويل دفع وكالات إغاثية إلى إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية، بما في ذلك برامج في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه.
مضيفاً أن هناك حاجة عاجلة إلى التمويل لضمان استمرار تدخلات منقذة لأرواح الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، حد تعبيره.
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