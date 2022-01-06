عاجل.. بايدن يشن هجوما قويا على ترامب فى ذكرى اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - شن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، هجوما قويا على منافسه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك فى الذكرى الأولى لاقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى.





وكتب بايدن عبر حسابه على موقع تويتر: "فى العام الماضى، ولأول مرة فى تاريخنا، حاول رئيس خسر الانتخابات للتو منع الانتقال السلمى للسلطة عندما انتهكت حشود غفيرة مبنى الكابيتول".

وأضاف بايدن فى الذكرى السنوية لاقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب لمبنى "الكابيتول" فى واشنطن العاصمة: "لكنهم فشلوا، وفى يوم الذكرى هذه، يجب أن نتأكد من عدم تكرار مثل هذا الهجوم بتاتًا".

وكتب بايدن فى منشور آخر: "إليكم الحقيقة، الرئيس السابق للولايات المتحدة خلق ونشر شبكة من الأكاذيب بشأن انتخابات عام 2020".

وأوضح: "لقد فعل ذلك لأنه يقيم الاعتبار للسلطة على حساب المبادئ، ذلك أن حب الذات لديه أهم من الديمقراطية والدستور".

وأضاف بايدن فى فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "إن ترامب لا يستطيع تقبل حقيقة أنه قد خسر، على الرغم من أن 83 سيناتور ونائبه وحكام الولايات كافة صرحوا أنه قد خسر، وهذا ما قرره 81 مليون ناخب".

وأعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الثلاثاء الماضى، إلغاء المؤتمر الصحافى الذى كان مقرّراً أن يعقده الخميس فى فلوريدا، بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول فى واشنطن.

وقال ترامب فى بيان وزعه مكتبه الصحفى، إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحافى "فى ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة"، اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التى تحقّق فى ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام "المضلِّلة".

ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التى دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافى، الذى كان يفترض أن يعقده فى منتجعه الفخم مارالاجو فى فلوريدا جنوب شرقى البلاد.