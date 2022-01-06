فى ذكرى اقتحام الكونجرس.. بايدن: نرفض أن يصبح العنف قاعدة فى بلادنا

وبحسب فقرات تم بثها مسبقا، من خطاب سيلقيه بايدن مساء اليوم الخميس، لإحياء ذكرى الهجوم على مبنى الكونجرس فى 06 يناير 2021 الماضى، دعا بايدن مواطنيه إلى اختيار شكل الأمة التى يريدونها.
وقال: "علينا أن نقرر اليوم أى أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل بأن يصبح العنف السياسى هو القاعدة؟".
كما أضاف "لا يمكننا تحمل تبعات أن نصبح أمة من هذا النوع"، فى إشارة إلى انتشار مظاهر العنف عند كل خلاف سياسى.
يذكر أن الرئيس الأمريكى عمد لفترة طويلة الى تجنب ذكر سلفه دونالد ترمب بالاسم علنا عند التطرق إلى هذا الملف، لكن هذه المرة قرر بايدن على ما يبدو كسر القاعدة، و"التطرق بشكل علنى إلى المسؤولية الخاصة للرئيس السابق فى الفوضى التى وقعت حينها"، وفق ما أعلنت أمس الناطقة باسمه جين ساكى.
ويتوقع أن يلقى الرئيس الديمقراطى كلمته عند الساعة 14,00 بتوقيت جرنتش من الكابيتول، حيث مقر الكونجرس، وإلى جانبه نائبته كامالا هاريس.
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