روسيا تعلن بدء نشر قوات حفظ السلام في كازاخستان

أعلنت روسيا بدء نشر قوات فى كازاخستان، فى ظل الاضطرابات التى تشهدها البلاد، وحسب التقارير فإنه تم إرسال قوات مظلية فى إطار قوة لحفظ السلام، ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهى تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة.

من جهة أخرى بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن مع نظيره الروسي سيرجي تشيجو، سبل تخفيف حدة التوتر على الحدود الأوكرانية بين موسكو وكييف عقب حشد الجيش الروسي على الحدود المشتركة بين البلدين.

واجري أوستين اتصال هاتفي بوزير الدفاع الروسي اتشيجو ناقش من خلاله سبل واليات تخفيف حدة التوتر العسكري بين البلدين.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية أن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردُّون بحزم" إذا غزت روسيا جارتها الغربية.