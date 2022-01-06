نتائج الشامل 2021 الدورة الشتوية shamel عبر رابط موقع جامعة البلقاء التطبيقية bau.edu.jo

نتائج الشامل 2021، الدورة الشتوية، أعلن عن ظهورها من طرف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية بالأردن. لهذا السبب ازداد البحث من طرف الطلبة الأردنيين وأوليائهم، وكل من يهتم بشؤون التعليم في الأردن عن نتائج الشامل، وهي خاصة بطلبة المتوسط. وتجدر الإشارة إلى وزارة التعليم العالي بالأردن قد وضعت رابط إلكتروني يسهل وصول كل الطلبة إلى نتائجهم. وكان هؤلاء الطلاب قد أنهوا أداء امتحاناتهم، ثم بدأت الجهات المعنية بتصحيح أوراق الطلاب، ومراجعة نتائجهم والتدقيق فيها والتحقق منها من أجل ضمان صحة النتائج قبل أن يتم اعتمادها بشكل رسمي في الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي. وسنتحدث من خلال موقعنا قفني الإخباري عن نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية، كما سنشير لكافة الطلاب كيفية الاستعلام عنها.

نتائج الشامل 2021

صرّح رئيس اللجنة العليا وجامعة البلقاء التطبيقية بالأردن الدكتور أحمد فخري العلجوني عن نتائج الشامل 2021 الخاصة بالدورة الشتوية. وكان هذا أثناء المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم الخميس في مركز جامعة البلقاء، وقد أكد هذا الأخير بأنّ نسبة النجاح بشكل عام قد بلغت (62,39%). وهي تقريبية نوعا ما لنسب النجاح العامة التي تم إحصاؤها في الامتحان الشامل للسنوات الماضية.

وتجدر الإشارة لمن يبحثون عن نتائج الشامل 2021. بأنّ الدكتور العجلوني أفاد بأنّ هذه الدورة تعدّ دورة شتوية على الإطلاق في تاريخ الامتحان الشامل. إذ وصل عددُ الطلاب والطالبات المشاركين فيها (8614) ، منهم (8375) مشترك في الخطط الجديدة. و(239) مشتركين حسب الخطط القديمة، كما نوّه إلى أنّ هذه زيادة أعداد الطلبة المشتركين في الامتحان كان بعد قيام الجامعة بإعادة هيكلة برامج التعليم التقني.

علاوة على ذلك، فقد صرّح الدكتور العجلوني بأن الزيادة في أعداد الطلبة الذي التحقوا بالتعليم التقني في الكليات التابعة جامعة البلقاء التطبيقية حوالي 97%. وهذا مقارنة بالعام الجامعي 2016/ 2017، ونسبة تقدر بحوالي 30% في كل الكليات الوطنية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 8598، وتوزعوا على (49) كليةِ جامعيةً، في (140) برنامج دراسي. ونجح عدد معتبر من الطلاب (5364) هذا بالنسبة لنتائج الشامل 2021.

نتائج الشامل 2021 الدورة الشتوية

عرض الدكتور العجلوني قائمة تخص أسماء كل الطلبة الاوائل حسب مساراتهم والبرامج الدراسية الرئيسية للخطط الدراسية المستحدثة. كما أشار إلى امتحانات الدورة الشتوية عقدت في ظروف خاصة شكلت تحديا صعبا فرضه وباء كورونا. إلى جانب هذا كان من الواجب تحسين جاهزية الجامعة لتناسب هذه التحديات. وأجريت الامتحانات مع التقيد بالاجراءات الوقاية وتطبيق بروتوكول صحي التزم به الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تقدم الدكتور العجلوني من الطلبة بالتهاني للطلبة الناجحين الذين هرت أسماؤهم في نتائج الشامل 2021 الدورة الشتوية. وتمنى الحظ لكل الطلاب والطالبات الذين لم ينجحوا في المرات القادمة، كما شجعهم على بدل مجهودات أكثر من أجل تحقيق النجاح الذي يصبون إليه. كما شكر الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة العامة والقائمين عليها على حسن تنظيمهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشامل 2021 الدورة الشتوية

يمكن لكافة الطلبة والطالبات الذين يبحثون عن نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية بالأردن. أن يطلعوا على نتائجهم ويروا قوائم أسماء الناجحين، وهذا من خلال الرابط الإلكتروني الذي وضعته جامعة البلقاء التطبيقية تحت تصرف الطلبة من أجل الاستعلام، وسنقدم لكم الخطوات البسيطة التي يجب أن يتبعها كل طالب أو طالبة من أجل معرفة نتائج الشامل للعام الجاري، وهي كما يلي:

أول خطوة يقوم بها الطالب أو الطالبة هي الدخول إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة جامعة بلقاء.

ثانيا: يتعين على الطالب إدراج رقم المقعد الخاص به في الامتحان.

ثالثا: يلزم الطالب بكتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة منه في الخانات المناسبة لها بطريقة صحيحة.

وأخيرا: يقوم بالنقر على كلمة بحث لتظهر له كل النتائج.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالنا، تناولنا فيه موضوع هو محل بحث الكثير من الطلبة وأوليائهم في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو نتائج الشامل الدورة الشتوية، ويمكن لكافة الطلبة الاستعلام عنها من خلال الخطوات الذي ذكرناها لكم من قبل. نرجوا التوفيق لكل الطلبة وحظ أوفر لمن لم ينجحوا.