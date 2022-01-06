القنوات المفتوحة التي ستذيع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 مجاناً على النايل سات وجميع الأقمار

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 الكاميرون مجاناً هو مصدر بحث واهتمام جميع عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، حيث تترقب الجماهير بداية واحدة من أقوي البطولات لكرة القدم في القارة الإفريقية، حيث تستضيف دولة الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية خلال الفترة الزمنية بين 9 يناير، وتستمر حتى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخباً عربياً وإفريقياً، وقد شهد محرك البحث الشهير جوجل خلال الأيام الماضية الكثير من عمليات البحث عن القنوات المفتوحة والمجانية التي ستذيع كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022 بدون تشفير، وخاصة أن جميع مباريات البطولة منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال المقال، نقدم لحضراتكم كافة ترددات القنوات المجانية التي ستنقل أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، وجدول مباريات البطولة.

القنوات المفتوحة التي ستذيع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022

تعد بطولة إفريقيا من أهم البطولات في القارة الإفريقية، حيث تشهد البطولة الكثير من المتابعة الإعلامية والجماهيرية في ظل مشاركة الكثير من المنتخبات العربية في القارة مثل مصر الجزائر والمغرب وتونس، وغيرها من المنتخبات الإفريقية، كما أن البطولة تشهد تواجد جميع اللاعبين المحترفين في منتخبات بلادهم لمساندتها، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة ميع المباريات، وستقام أولي مباريات البطولة يوم الأحد القادم الموافق 9 يناير بمواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية، وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2022

تشهد بطولة إفريقيا متابعة جماهيرية كبيرة، حيث حصلت العديد من القنوات على الحقوق لنقل مباريات البطولة عبر مختلف الأقمار الصناعية المختلفة، كما أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت خلال الساعات الماضية عن الاتفاق مع التليفزيونات المحلية لنقل مباريات المنتخبات العربية في بطولة إفريقيا عبر القنوات الأرضية الخاصة بكل دولة، ويذكر أن التليفزيون الجزائري قد حصل على حقوق بث 10 مباريات من البطولة منها مباراة الافتتاح، والمباراة النهائية، ومباريات المنتخب الجزائري، كما حصل التليفزيون المغربي على حقوق بث 25 مباراة من البطولة عبر القنوات الأرضية.

beIN SPORTS 1 HD France

Astra 19.2°E – 12168 V 29700

beIN SPORTS 2 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS 3 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS Max 4 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS Max 5 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS Max 6 HD France

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

beIN SPORTS Max 7/8/9/10 HD France

Astra 19.2°E – 11895 V 29700

Astra 19.2°E – 12168 V 29700 beIN SPORTS 2 HD France Astra 19.2°E – 11856 V 29700 beIN SPORTS 3 HD France Astra 19.2°E – 11856 V 29700 beIN SPORTS Max 4 HD France Astra 19.2°E – 11856 V 29700 beIN SPORTS Max 5 HD France Astra 19.2°E – 11856 V 29700 beIN SPORTS Max 6 HD France Astra 19.2°E – 11856 V 29700 beIN SPORTS Max 7/8/9/10 HD France Astra 19.2°E – 11895 V 29700 Sport Digital HD Germany

Astra 19.2°E – 11656 V 22000

Eutelsat 9°E – 12437 H 27500

Astra 19.2°E – 11656 V 22000 Eutelsat 9°E – 12437 H 27500 EuroSport Spain

Astra 19.2°E – 10758 V 22000

Astra 19.2°E – 10936 V 22000

Astra 19.2°E – 11686 V 22000

تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على قمر أسترا 19القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 مجاناً

نوضح لجميع متابعينا تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022 بدون تشفير عبر مختلف الأقمار الصناعية، والتي يمككنكم استقبالها وفق البيانات التالية:

IRIB Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 IRIB TV 3 HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 RTI 1 Côte d’Ivoire

EshailSat | Badr 26°E – 11996 H 27500

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

EshailSat | Badr 26°E – 11996 H 27500 Eutelsat 9°E – 11881 V 27500 ORTM 1 Mali

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA ORTM 2 Mali

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA Arriadia TNT

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

القناة: الأرضية الجزائرية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على النايل سات مجاناً