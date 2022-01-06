تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الناقلة لمبارة الهلال والفيصلي 2022 أصبحت الآن من أكثر كلمات البحث المتداولة على متصفحات الويب، وهذا بسبب اقتراب موعد عرض هذه المباراة التي ينتظرها الشعب السعودي والعربي عشاق أندية الهلال والفيصلي في كرة القدم؛ من أجل تشجيعهم والفرحة بفوز أحدهم أو التعادل والاستمتاع بمباراة حرة مطعمة بالمنافسة الشريفة التي تجعل الملعب يلمع ويتلألأ بفضل الروح الرياضية الجميلة بين الفريقين.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الناقلة لمبارة الهلال والفيصلي 2022

اشتهرت قناة ssc السعودية الرياضية بإذاعتها منذ سنوات لجميع مباريات الدوري السعودية والمباريات السعودية والعربية المحلية والعالمية بشكل مباشر؛ لأن هذه القناة لديها حقوق الملكية والبث، وهذا ما يجعلها محل بحث عشاق كرة القدم ومتابعي كل ما هو جديد بخصوص مباريات الساحرة المستديرة بشكل دائم؛ لأنها استطاعت أن تتميز بعرض تلك المباريات دونًا عن غيرها من القنوات السعودية الرياضية.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على عرب سات

إذا كنت من مشجعي نادي الهلال أو الفيصلي أو كليهما وتريد متابعة مباراة كرة القدم التي تجمع بينهم، فعليك بمتابعة قناة ssc وإذا لم تتوافر لديك فيمكنك استقبالها على العرب سات بالتردد الآتي التردد 12418 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على نايل سات

في حين أن تردد نفس القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 12523 ومعدل الترميز الخاص بها هو 27500 واستقطابها عمودي ومعامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

موعد إذاعة مبراة الهلال والفيصلي 2022

بعد ضبط تردد قنوات ssc الرياضيه السعوديه الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي 2022 يمكنك الاستمتاع بهذه المباراة في الأوقات التالية يوم 6 يناير من عام 2022 في تمام الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما إذا كنت مقيم بالقاهرة فيمكنك رؤية المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جمهورية مصر العربية، في حين أن هذه المباراة تعرض في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقية بتوقيت الأمارات العربية.

الخاتمة

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي 2022 هو 12418 على العرب سات و12523 على النايل سات، يمكنك إدخاله في قائمة قنواتك الرياضية الفضائية؛ من أجل مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم 6 يناير 2022 في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر و8:15 بتوقيت السعودية و9:15 بتوقيت الإمارات.