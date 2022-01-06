التسجيل في أعانة البحث عن عمل بالرابط والشروط الجديدة لعام 2022

التسجيل في أعانة البحث عن عمل واحده من اهم المبادرات التي تساعد الكثيرون في المملكة العربية السعودية بتوفير الحياة الكريمة لهم، وفى هذا السياق قد أطلقت الحكومة العديد من البرامج و المبادرات المتنوعة بهدف تقديم الدعم لجميع المحتاجين من المواطنين سواء كان دعم مادي أو عيني إلى المواطنين محدودي الدخل وذوى الاحتياجيات الخاصة والأسر الفقيرة، ولا شك أن تهتم الحكومة بفئة الشباب والنظر في أمورهم ومشاكلهم ومحاولة تهيئة الظروف المناسبة اليهم ويأتي ذلك أيمانا بأنهم المستقبل وثقة في كفاءاتهم إذا وفرت الظروف التي تجعل كل تركيزهم في تطوير البلاد في جميع المجالات العلمية والافتصادية والصناعية وغيرها الكثير.

ومن ضمن هذه المبادرات المقدمة لأصحاب الفئات العمرية الصغيرة وهم الشباب أطلقت وزارة القوى العاملة والتي تمثل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية أعانة جديدة لمن لا وظيفة له وتحت اسم أعانة البحث عن وظيفة، وتهدف إلى تقديم الدعم المادي خلال الفترة التي يبحث عنها الشباب عن فرصة عمل أو وظيفة لمدة قد تصل إلى 15 شهر، كما تقد الخدمة الجديدة صور اخرى من الدعم حيث أنها تقوم بأعداد الشباب إلى سوق العمل وتجهيزهم من خلال دورات تدريبية في انشطه مختلفة تسعل عليهم فرصة الحصول على وظيفة.

يهم الحكومة السعودية شأن المواطنين الشباب فمن خلال تلك المبادرات التي توفرها وزارة القوى العاملة، قد خصصت منحة أو أعانة للشباب الباحثين عن فرصة عمل سواء انهي دراسة أو ترك وظيفة سابقة بالإضافة إلي رفع كفاءاتهم وتدريبهم على مستويات أعلى، ولكى يستطيع المتقدم الحصول على أعانة البحث عن عمل يجب اتباع الخطوات الأتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية عبر شبكة الأنترنت. يتم اختيار الخدمة المطلوبة وهى طلب أعانة البحث عن عمل. يتم أدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح. بعد إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة، يوجه الطلب للمراجعة.

قدد حددت وزارة القوى العاملة بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط و المعايير التي لابد توافرها في الشخص المتقدم على طلب الحصول على أعانة البحث عن عمل ولمعرفة اهم الشروط يجب متابعة الأتي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون مقيم دائم أغلب أيام العام داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام وألا يقل عن 20 عام.

ألا يكون لديه نشاط تجارى.

ليس لدي المتقدم معاش تقاعدي.

ألا يكون المتقدم طالب.

يجب أن يكون ليس لدية وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أن تكون هذه المرة الأولي للحصول على أعانة البحث عن عمل.

يجب على المتقدم لديه الجدية والحزم في البحث عن عمل.

وتضع الوزارة الشروط بدقة وعناية لضمان وصول الدعم للمستحقين وذلك من اجل مساعدة الشباب وتوفير الظروف المناسبة اليهم.

وفى النهاية قد أوضحنا المعلومات الخاصة التسجيل في أعانة البحث عن عمل بالرابط والشروط الجديدة لعام 2022.