إنشاء حساب مايكروسوفت وخطوات دخول منصة مدرستى بحساب مايكروسوفت 1443 وخطوات التسجيل فى منصة مدرستى الرسمية وذلك عبر إنشاء حساب فى مايكروسوفت والذي يرتبط بمنصة مدرستى التي تقدم الدورات الافتراضية التعليمية للطلاب وتساعد على التواصل الدائم عن بعد بين المعلم والطالب ويجب أن يقوم المعلم بالتسجيل فى منصة مدرستي وإنشاء حساب مايكروسوفت للمعلم من اجل فتح مواقع الاوت لوك على الويب والتي ترتبط بأنظمة تشغيل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام ويندوز 10 وأيضاً لفتح التطبيقات مثل تيمز وفيجوال ستوديو التي تمكنه من التواصل مع الطلاب بعد التسجيل فى مايكروسوفت مدرستى 1443.

الدخول إلى رابط التسجيل فى منصة مدرستي.

ثم النقر على خيار ” العودة إلى المدرسة” من خلال الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك الضغط على أيقونة ” التسجيل الجديد”.

ويتم كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيم.

ثم كتابة رقم الجوال وعمل مصادقة للمستخدم.

وبعد ذلك الضغط على خيار التحقق ليتم فحص البيانات الأساسية.

وكذلك يجب إدخال البيانات المطلوبة وبعدها يتم الضغط على تأكيد الحساب.

وأخيراً يتم تسجيل الدخول إلى حساب مستخدم فى منصة العودة إلى المدارس.

أولاً الدخول إلى رابط إنشاء حساب مايكروسوفت.

ثم تحديد خيار إنشاء حساب جديد فى مايكروسوفت.

وكذلك يمكن إنشاء الحساب عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال رقم الجوال.

اختيار البريد الإلكتروني والضغط على خيار التالي.

ثم يجب إدخال كلمة المرور والتي يجب أن تحتوى على حرف كابيتل وحرف أسمول باللغة الانجليزية مع إضافة أرقام متنوعة والضغط على خيار التالي.

وأيضاً يجب إدخال الاسم الأول ثم اسم العائلة والضغط على خيار التالي.

وبعد ذلك يتم إدخال تاريخ الميلاد ثم يتم اختيار الدولة والضغط على التالي.

ثم يجب فتح البريد الإلكتروني ونسخ كود التفعيل والضغط على التالي.

وأيضاً يجب إدخال رمز التحقق المرئي والإبقاء على عملية تسجيل الدخول لحساب مايكروسوفت لعرض معلوماتك فى حساب منصة مدرستي.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستى والضغط على خيار تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يتم تحديد الدخول بحساب مايكروسوفت للمعلمين أو دخول حساب مايكروسوفت للطلاب فى منصة مدرستي.

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