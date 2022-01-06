الان الاستعلام عن نتائج الطلاب فى الكويت الفصل الدراسي الاول 2022 عبر موقع app.moe.edu.kw المربع الالكتروني

الان الاستعلام عن نتائج الطلاب فى الكويت الفصل الدراسي الاول 2022 عبر موقع المربع الالكتروني بالرقم المدني، حيث فعلت بشكل مؤخر وزارة التربية والتعليم الكويتية إمكانيات إجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب بالكويت على مستوى جميع المراحل التعليمية وذلك بالاسم الرباعي ورقم المدني فقط عبر موقع المربع الالكتروني الذي أصبح صاحب اعلى معدل للبحث من قبل طلاب جميع المراحل التعليمية من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سيصبح بإمكانكم بمنتهي السهولة الحصول عليها اون لاين على نحو نتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان الاستعلام عن نتائج الطلاب فى الكويت 2022

انتهى جميع الطلاب والطالبات على مستوى جميع المراحل التعليمية بالكويت على إتمام اختبارات الفصل الدراسي الاول وسط تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت تزامناً مع حدة تفشي وباء كورونا المستجد على مستوى الكويت وعلى مستوى كافة أنحاء العالم، عليه قررت وزارة التربية والتعليم الكويتية على نشر نتائج الطلاب على شكل وصورة الكترونية اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية بشكل سيصبح بامكان من خلاله الطلاب على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من داخل منازلهم دون الحاجة للتواجد داخل المدارس لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي يجري حالياً أعمال إعلانها على شكل تدريجي على مستوى كل مرحلة وكل مدينة، لذا ومن خلال الفقرة التالية من هذا المقال سنتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب فى الكويت

كشفت وزارة التربية والتعليم بالكويت على رابط موقع الاستعلام عن نتائج الطلاب فى الكويت وهو موقع المربع الالكتروني الذي سيصبح بإمكانكم بمنتهي السهولة الدخول عليها وإجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب بالكويت بالاسم الرباعي والرقم المدني فقط على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

الخطوة الاولى:- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية او موقع المربع الالكتروني من هنا

الخطوة الثانية:- قم برفع الرقم المدني للطالب او الطالبة

الخطوة الثالثة:- قم بتحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال