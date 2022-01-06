التسجيل في نظام ساند gosi.gov لتعويض المتعطلين عن العمل تعرف على الشروط والأسئلة الشائعة

التسجيل في نظام ساند 144، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في نظام ساند لتوفير الدعم واحتياجات الأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبة في الظروف المعيشة في تلك الآونة والذين تعطلت أعمالهم في الفترة الماضية في ظل تفشي فيروس كورونا، لذلك أطلقت الحكومات السعودية نظام ساند للاهتمام بتلك الفئات بالمملكة تحت رعاية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وسوف يستعرض لكم موقع ثقفني كافة المعلومات والتفاصيل عن نظام ساند 1443 ورابط وخطوات التسجيل في النظام.

الهدف من برنامج نظام ساند

الهدف الرئيسي من هذا النظام هو إتاحة الحماية الاجتماعية للمواطنين العاملين والموظفين بالمملكة العربية السعودية والمشتركين في المعاشات من منظمة التأمينات الاجتماعية وللمساهمة في إتاحة راتب شهري في تلك الفترة الانتقالية ما بين الوظيفة الماضية والعمل بوظيفة جديدة.

شروط الحصول على التعويض من ساند

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الفئات والشروط الواجب توافرها في المتقدمين في نظام ساند لتوفير لهم التعويض والتي جاءت كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم لنظام ساند ذات جنسية سعودية.

أن لا يكون ممتلكا أي دخل خارجي من الأعمال أو أي نشاط.

أن يكون لديه المقدرة على القيام بالعمل.

يجب أن لا يكون تاركاً للعمل السابق بذاته أو بإرادته.

يشترط أن لا يكون تم توقفه أو فصله عن العمل السابق بأي سبب من الأسباب.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 59 عام، وفي حالة بلوغ المشترك إلى سن الـ 60 عام يتم إيقاف تفعيل الاشتراك بشكل تلقائي.

أن يكون يريد الحصول على العمل بالفعل ويبحث بجدية تامة عن عمل جديد.

اتباع الإرشادات والتعلميات التي تبثها الوزارة.

الالتزام بكافة التدريبات التي تحددها منظمة التأمينات الاجتماعية.

رابط وخطوات التسجيل في نظام ساند 1443

يمكن للمواطنين الذين توقفت أعمالهم وانقطعت مصادر دخلهم المالي التسجيل في نظام ساند عن طريق الرابط الرسمي لمنصة ساند واتباع الخطوات التي ستستعرضها لكم فيما يلي:

القيام بالذهاب إلى المنصة الرسمية لنظام ساند التابعة لمنظمة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الضغط على تبويت تسجيل الدخول التي تتواجد في أعلى الصفحة.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على المنصة، وفي حالة عدم امتلاكك لحساب على المنصة يمكنك بالضغط على تبويت حساب جديد واتباع الخطوات التي ستعرض لك.

النقر على اختيار تأمين الإنترنت.

ثم النقر على اختيار أهلية الدعم.

ثم القيام على الضغط على زر تسجيل جديد.

ستظهر لك نافذة جديدة تحتوي على استمارة بيانات، عليك بالقيام بملء هذه الاستمارة وتسجيل رقم البنك الذي تتعامل معه.

عليك بالتأكد من صحة وسلامة البيانات الشخصية المرفقة والضغط على أيقونة تسجيل.

سوف تصلك رسالة نصية على رقم جوالك، عليك بالاحتفاظ بها للتقديم طلبك للحصول على التعويض أو الدعم من نظام ساعد.

رفع الوثائق والمستندات المطلوبة على المنصة.

في الحالة رفض طلبك سوف تصلك رسالة نصية على جوالك موضحة سبب الرفض لطلبك.

اسأله شائعة عن نظام ساند

هناك العديد من الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين الراغبين في الحصول على التعويض من نظام ساند لمعرف الإجابات لهذه الأسئلة، وسنعرض لكم في تلك السطور التالية أبرز الأسئلة المتعلقة بنظام ساند وإجابتها فعليم متابعة ما يلي:

ما الفرق بين نظام ساند ونظام حافز؟ نظام ساند يبحث عن المواطنين المتعطلين عن العمل. نظام حافز يدعم المواطنين الباحثين عن العمل.

لماذا تم رفضي طلب التعويض لسبب ما مع أنني استحق التعويض؟ يمكن تقديم شكوى بذلك عبر موقع التأمينات الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

ما هي مدة صرف التعويض من نظام ساند؟ تبلغ مدة صرف التعويض الذي يوفره نظام ساند 12 شهرا متصلة أو منفصلة في كل مرة من طلب التعويض.

هل يحق للغير السعوديين استحقاق التعويض؟ لا يحق، بل يشترط على هذا النظام تعويض السعوديين المشتركين في المعاشات التأمينات الاجتماعية فقط.

