الاردن : لو أجرينا فحوصات لـ"أوميكرون " لوجدنا اضعاف الرقم الحالي بالاصابات

دوت الخليج :- قال عضو لجنة الصحة بالمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورإبراهيم البدور إنه “لو أجرينا فحوصات للمتحور الجديد “أوميكرون”، لوجدنا أرقاما تمثل أضعافا للرقم الحالي.”

وأضاف في تصريحات صحفية الثلاثاء : أن الحكومة مطالبة بتشديد الاجراءات وتفنيذ ما تتخذه من قرارات للحد من انتشار كورنا، كما وان الناس مطالبون بالالتزام بالاجراءات الوقائية.

ودعا البدور الحكومة لاستحداث برنامج توعوي شامل بالشراكة مع مختلف وسائل الاعلام الخاص، لتوعية الناس للاقبال على اخذ المطاعيم، وخاصة الجرعة الثالثة.

بدوره قال وزير الصحة الاسبق وخبير الوبائيات الدكتور سعد الخرابشة، إن عملية التطيعم في الاردن ما زالت تسير ببطء على الرغم من توافر المطاعيم ، وفق هلا اخبار .

من ناحية أخرى، يرى وزير التربية والتعليم الاسبق عضو مجلس الاعيان العين الدكتور محمد جمعة الوحش، أن استمرارية التعليم الوجاهي في الاردن هي الاساس ولا بد من تبقي الحكومة على هذا الخيار حتى وان دخل الاردن في موجة جديدة بتمحور أوميكرون.

وأشار إلى أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات معززة لأولياء الأمور لدفع أبنائهم لتلقي المطاعيم.