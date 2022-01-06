التعاون الإسلامى تدعو لضبط النفس ونبذ العنف فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وطالبت المنظمة -فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)- بالتحلى بأقصى درجات ضبط النفس ونبذ العنف والتهدئة؛ لتجاوز الأزمة الراهنة فى كازاخستان، معربة عن أسفها "لأحداث العنف التى أدت الى سقوط العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات العامة".
وأكدت المنظمة أنها "تتابع بقلق بالغ" تطورات الأوضاع فى كازاخستان، ودعت إلى "صون المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل الاعتبارات" لتجاوز الأزمة.
كما أكدت الأمانة العامة للمنظمة "تضامنها التام" مع حكومة كازاخستان فى الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وعلى الوحدة الوطنية للبلاد.
واندلعت احتجاجات شعبية فى غرب كازاخستان بعد رفع أسعار الغاز فى البلاد، وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
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