اتساع العجز التجارى الأمريكى بقوة خلال نوفمبر وسط ارتفاع الورادات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته الوزارة، تتجه الولايات المتحدة نحو تسجيل أكبر عجز تجارى سنوى لها إذ يقترب العجز قليلا من الرقم القياسى البالغ 81.4 مليار دولار الذى سجله خلال سبتمبر. وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.6٪ لتصل إلى 304.4 مليار دولار خلال نوفمبر إذ سارعت الشركات لاستخراج البضائع المستوردة استعدادا لموسم التسوق فى العطلات بينما زادت الصادرات الأمريكية بنسبة 0.2٪ إلى 224.4 مليار دولار. وأضافت أن عجز السلع ارتفع بمقدار 13.7 مليار دولار إلى 110.8 مليار دولار فى نوفمبر. وحسبما نقل موقع "ماركت ووتش" الاقتصادى، فإن السبب الرئيسى لارتفاع العجز هو أن الاقتصاد الأمريكى انتعش من الوباء بسرعة أكبر من البلدان الأخرى، كما أن الأمريكيين تمكنوا من شراء المزيد من الواردات بفضل الأموال التى خصصتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد مما أدى إلى تراجع الصادرات الأمريكية.

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