التضخم بألمانيا يرتفع لأعلى مستوياته فى ثلاثين عاما

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوى فى ألمانيا لأعلى مستوياته فى نحو ثلاثين عاما خلال ديسمبر الماضى، متجاوزا التوقعات بتسجيله أعلى قراءة له منذ 1992.





ووفقا لما ذكره مكتب الإحصاء الألمانى "ديستاتس"، زادت أسعار المستهلكين بنسبة 5.3٪ على أساس سنوى ووفقا لمعايير البلاد مقابل توقعات بزيادتها نحو 5.1٪ فقط، كما ارتفعت بنسبة 5.7٪ على أساس سنوى وفقا للمعايير التى حددها الاتحاد الأوروبى أى أعلى من توقعات اقتصاديين ببلوغها 5.6٪.

وحسبما نقل موقع "ماركت ووتش" الاقتصادى، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5٪ على أساس شهرى وفقًا للمعايير الوطنية مقابل توقعات ببلوغها 0.3٪ ونحو 0.3٪ وفقًا للمعايير التى حددها الاتحاد الأوروبى أى أعلى من توقعات اقتصاديين ببلوغها 0.2٪.

وأرجع مكتب الإحصاء تلك الزيادة إلى انخفاض الأسعار خلال 2020، موضحا أن التخفيض المؤقت فى ضريبة القيمة المضافة والتراجع الحاد فى أسعار منتجات الزيوت المعدنية كان لهما تأثير تصاعدى على معدل التضخم الإجمالى.

وأضاف أن هناك عدة عوامل أخرى وراء ارتفاع معدلات التضخم منها إدخال نظام تسعير ثانى أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ يناير 2021 والتداعيات الناجمة عن جائحة "كوفيد 19" مثل الزيادات الملحوظة فى الأسعار مع بدء الانتعاش الاقتصادى.