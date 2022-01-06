استخراج نتائج الاختبارات فى نظام نور برقم الهوية الفصل الدراسي الأول 1443

استخراج نتائج الاختبارات نظام نور برقم الهوية الفصل الدراسي الأول 1443 وطرق استخراج نتيجة الفصل الدراسي الأول فى نظام نور برقم الهوية 1443 والاستعلام عن نتائج الاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي 1443 واستخراج نتائج الاختبارات فى نظام نور أكثر ما يشغل بال أولياء الأمور والطلبة فى ذلك الوقت حيث يسعى الجميع إلى الإسراع لمعرفة نتيجة الاختبارات عبر حساب ولى الأمر فى نور 1443 لنهاية الفصل الدراسي الأول وأيضاً يمكن استخراج نتيجة الطالب فى منصة مدرستي 2022.

آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443

حيث تم الإعلان عن بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأربعاء الموافق 12-4-1443 وستكون الاختبارات حضورياً للمرحلة المتوسطة والثانوية للمحصنين والغير محصنين سوف تكون الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستى ومنصة اختبار.

الدخول إلى رابط نتائج فى نظام نور.

ثم فتح منصة نور الرئيسية.

وبعد ذلك تسجيل دخول ولى الامر فى نظام نور بعد كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي فى الصورة.

ثم الضغط على خيار تسجيل دخول ولى الامر.

وأيضاً ستظر الصفحة الرئيسية لحساب ولى الامر فى نور وبها البيانات الشخصية وقائمة الأبناء المسجلين فى نظام نور وتحتوى على اسم الطالب ورقم الهوية والفصل الدراسي واسم المدرسة.

طرق الاستعلام عن نتائج نظام نور هي: أولاً النقر على شعار نتيجة الطالب والتي تكون اسفل اسم الطالب فى حساب ولى الامر بناظم نور. ثم فتح صفحة تحتوى على اسم الطالب والفصل ويجب تحديد الفصل الدراسي الأول. وبعد ذلك النقر على خيار بحث. ثم تظهر نتيجة الطالب بالتفصيل لكل مادة ومستوى الطالب على مدار العام الدراسي. ثانياً وتلك تكون فى حالة عدم ظهور نتيجة الطالب على نظام نور. يبدأ ولى الامر بالدخول على الصفحة الرئيسية. ثم الضغط على أيقونة البيانات الشخصية. وبعدها يتم الضغط على التقارير والتي تكون اسفل بيانات الطالب الذي ريد الاستعلام عن نتيجته. ثم يتم فتح صفحة ويقوم بالضغط على كشف الدرجات. وكذلك الضغط على إشعار نتيجة الطالب. ثم يتم تحديد اسم الطالب وتحديد الفصل الدراسي الأول والضغط على خيار ” بحث” لعرض نتيجة الطالب فى نظام نور.



نتيجة الاختبارات نظام نور 1443