أخبار اليمن : العدوان يعاود قصف شبوة ومأرب بـ70 غارة

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العدوان يعاود قصف شبوة ومأرب بـ70 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم قصف محافظتي شبوة ومأرب بـ70 غارة. العدوان يعاود قصف شبوة ومأرب بـ70 غارةعاود طيران العدوان السعودي اليوم قصف محافظتي شبوة ومأرب بـ70 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ50 غارة مديريتي بيحان وعسيلان في شبوة، مخلفاً أضراراً بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 15 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي و5 غارات على مديرية الجوبة بمأرب.

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