ليفربول قريب من "الصفقة الضخمة".. بديل صلاح وماني

منذ عام 2018، أي قبل 4 أعوام، لم يوقع ليفربول الإنجليزي مع أي لاعب بقيمة مرتفعة، واكتفى بتعاقدات "صغيرة" مع لاعبين واعدين، مما أدى جلب انتقادات كثيرة للمدرب الألماني يورغن كلوب.
ولكن هذا الأمر قارب على الانتهاء، مع تقارير جديدة تشير لاقتراب ليفربول التوقيع مع نجم هجومي جديد، سيزاحم السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح على مراكزهم بالتشكيلة الأساسية.
وتشير تقارير إنجليزية عديدة، على اقتراب ليفربول من التوقيع مع الجناح الكولومبي لويس دياز، نجم نادي بورتو البرتغالي.
وأشارت التقارير إلى أن ليفربول سيدفع قرابة 72 مليون يورو، للتوقيع مع الجناح البالغ من العمر 24 عاما، وهو مبلغ ضخم لم ينفقه "الريدز" منذ عام 2018.
وسجل ليفربول آخر صفقتين "من الوزن الثقيل" في 2018، عندما وقع مع المدافع الهولندي فيرجل فان دايك مقابل 90 مليون يورو تقريبا، وبعده الحارس البرازيلي أليسون بيكر مقابل 80 مليون يورو.
وقدم دياز مستوى مميزا مع منتخب بلاده كولومبيا في بطولة كوبا أميركا الأخيرة، قبل أن يتألق مع بورتو بدوري أبطال أوروبا، وخاصة أمام ليفربول، بدور المجموعات.
ويلعب دياز في مركز الجناح الأيسر، وهو مكان ساديو ماني المفضل، كما يستطيع اللعب على الجناح الأيمن، مركز صلاح.
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