وقال نيهمر -فى مؤتمر صحفى، عقب ختام اجتماع اللجنة التى تضم وزراء وحكام ولايات وخبراء فى الصحة والفيروسات، اليوم الخميس- إنه تقرر فرض ارتداء الكمامات الطبية فى الهواء الطلق والتحقق من الحصول على اللقاح أو الشفاء فى منافذ البيع فى تجارة التجزئة.
واضاف أن هناك أيضًا تغييرات فى الحجر الصحى وقواعد صدور جواز السفر الأخضر، لافتا إلى إصدار توصية عاجلة للشركات بالعودة إلى العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا، مشيرا الى فرض الإغلاق المشدد على الأشخاص غير الملقحين.
ونوه مستشار النمسا إلى جعل مدة الحجر الصحى بعد الاتصال بالأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس خمسة أيام مع إجراء الاختبارات الطبية فورا، مشيرا إلى أن جواز السفر الأخضر ستنتهى صلاحيته بعد ستة أشهر؛ من أجل إجبار الافراد على أخذ الجرعة المعززة من اللقاحات.
يشار الى أن النمسا سوف تبدأ رسميا فى تطبيق اللقاح الإجبارى، اعتبارا من شهر فبراير المقبل .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا: تشديد قيود مكافحة أوميكرون واستبعاد العودة للإغلاق العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.