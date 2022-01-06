النمسا: تشديد قيود مكافحة أوميكرون واستبعاد العودة للإغلاق العام

جدة - نرمين السيد - أكد كارل نيهمر مستشار النمسا اليوم أن اللجنة المعنية بادارة أزمة وباء كورونا توافقت على عدم العودة إلى الإغلاق العام والاكتفاء بضرورة تشديد الإجراءات والقيود لمواجهة الارتفاع السريع فى الإصابات الجديدة بمتغير أوميكرون من فيروس كورونا.





وقال نيهمر -فى مؤتمر صحفى، عقب ختام اجتماع اللجنة التى تضم وزراء وحكام ولايات وخبراء فى الصحة والفيروسات، اليوم الخميس- إنه تقرر فرض ارتداء الكمامات الطبية فى الهواء الطلق والتحقق من الحصول على اللقاح أو الشفاء فى منافذ البيع فى تجارة التجزئة.

واضاف أن هناك أيضًا تغييرات فى الحجر الصحى وقواعد صدور جواز السفر الأخضر، لافتا إلى إصدار توصية عاجلة للشركات بالعودة إلى العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا، مشيرا الى فرض الإغلاق المشدد على الأشخاص غير الملقحين.

ونوه مستشار النمسا إلى جعل مدة الحجر الصحى بعد الاتصال بالأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس خمسة أيام مع إجراء الاختبارات الطبية فورا، مشيرا إلى أن جواز السفر الأخضر ستنتهى صلاحيته بعد ستة أشهر؛ من أجل إجبار الافراد على أخذ الجرعة المعززة من اللقاحات.

يشار الى أن النمسا سوف تبدأ رسميا فى تطبيق اللقاح الإجبارى، اعتبارا من شهر فبراير المقبل .