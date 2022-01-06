فلسطين تعلن الحداد وتنكس الأعلام لوفاة 7 عمال فى حادث سير

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام يوم غد الجمعة؛ حدادًا على أرواح العمال، "شهداء لقمة العيش"، الذين قضوا فى حادث السير فى مدينة أريحا.





وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن الرئيس الفلسطينى أصدر تعليماته باعتماد العمال فى ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وإقامة صلاة الغائب عليهم غدًا، معربًا عن أحر تعازيه ومواساته لأسرهم وذويهم. وكانت الشرطة الفلسطينية قد قالت - فى بيان صحفى - إنها تلقت بلاغا بالحادث ليتبين أن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الإسمنت السائل، على مفترق رئيسى فى أريحا الواقعة فى شرق الضفة الغربية.

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