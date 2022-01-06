”الصحة العالمية”: ارتفاع معدل الإصابات بكورونا حول العالم خلال الأيام السبعة الماضية...

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بأن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71%.
وأشارت المنظمة إلى قفزة نسبتها 71 بالمائة في العدد الأسبوعي للإصابات، وقالت إنها ترقى إلى "تسونامي" مع انتشار المتحور "أوميكرون" الجديد في جميع أنحاء العالم.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس: "في الأسبوع الماضي سجلنا أكبر عدد من إصابات كوفيد-19 حتى الآن منذ تفشي الجائحة".
وأضاف أن المنظمة على يقين بأن هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب تراكم الاختبارات خلال عطلة نهاية العام.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة أن العدد الأسبوعي للحالات المصابة كان "أقل بقليل" من 9.5 مليون حالة جديدة، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 41 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.
من جهته، قال رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، إن التكهنات بأن "أوميكرون" قد يكون آخر نوع من تفشي المرض كان "تفكيرا متفائلا"، وحذر من أنه "لا يزال هناك الكثير من الطاقة في هذا الفيروس".
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