تفعيل سجل الأسرة الإلكتروني الجديد الأحوال المدنية تتيح سجل الأسرة الجديد من خلال أبشر أفراد وتوكلنا

سجل الأسرة الإلكتروني الجديد من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إطلاق نسخة جديدة من سجل الأسرة الإلكتروني الجديد، وذلك عبر تطبيق أبشر أفراد وتطبيق توكلنا، ويعد التطبيق الإلكتروني هو ثمرة عمل مشترك بين الأحوال المدنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وقد بين محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، عن أهمية إطلاق النسخة الجديدة الرقمية، وله مزايا عديدة من هذه المزايا أنه سيسهل عملية التحقق من أفراد الأسرة المضافين إلى السجل إلكترونياً عبر السجل الإلكتروني، وتسعى وزارة الداخلية وفق رؤية المملكة 2030 واتجاه كافة القطاعات داخل المملكة، نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنهاء كافة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال.

سجل الأسرة الإلكتروني الجديد

تتجه المملكة العربية السعودية إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، وذلك وفق رؤية المملكة في التطوير 2030، فقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع الأحوال المدنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بإطلاق نسخة إلكترونية، حيث يمكن للمستفيد أن يستعرض كافة بيانات السجل بشكل إلكتروني عبر تطبيق أبشر أفراد، ويتضمن التطبيق رمز الاستجابة السريع “QR Code”.

منصة أبشر أفراد

كما صرح المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية عن إتاحة سجل الأسرة الجديد عبر منصة أبشر أفراد التابعة لوزارة الداخلية، كما أنه سوف يتم إضافة هذه الخدمة الإلكترونية على تطبيق توكلنا.

سجل الأسرة الإلكتروني الجديد

تهتم المملكة العربية السعودية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، وذلك وفق رؤية المملكة 2030. لذلك قامت المملكة بإطلاق سجل الأسرة والذي له فوائد كثيرة خاصة للأم السعودية. وفيما يلي سوف نتعرف على بعض هذه المميزات وهي كالتالي:

إثبات صلة الأم بأبنائها.

تمكين الأم من مراجعة أي جهة من الجهات تطالب بإثبات الأبناء.

تستطيع الأم من خلال السجل الإلكتروني المطالبة بحقوق أبنائها.

الأحوال المدنية السعودية

مهام الأحوال المدنية السعودية هي تسجيل الحالة المدنية لكل مواطن. وإثبات كل ما يخص المواطن في السجلات المدنية. فهي تعمل على ضبط الحالة المدنية لكل مواطن من إصدار بطاقات الهوية الوطنية. شهادات الميلاد والوفاة وسجل الأسرة وكذلك إصدار تصاريح الحج للمواطنين.

خطوات تفعيل سجل الأسرة الرقمي

ازداد البحث بصورة كبيرة جداً عن خطوات تفعيل سجل الأسرة الرقمي عبر تطبيق أبشر، وسوف نوضح لكم طريقة التفعيل بالتفصيل مع إرفاق فيديوا توضيحي يبين ذلك، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-