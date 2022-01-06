شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 للشباب و حالات المستبعدة في المملكة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة عن التحديثات الجديدة في نظام الضمان الاجتماعي وهذا الموضوع تدار عليه محركات البحث كثيرا من قبل المواطنين في المملكة علي الأكثر من قبل الفئات الجديدة التي يمكنها التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 كما أوضخت الوزارة عن شروط الاستحقاق في النظام الجديد المطور وكيفيه التقديم لطلب الحصول على المعاش من خلال رابط التسجيل والذي سوف نقوم بتعريفكم به من خلال مقالنا هذا.

لكي يحصل المتقدم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد لابد أن يكون حامل للجنسية السعودية.

من المؤكد أن يكون مقدم الطلب مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.

عند التقديم يجب ارفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت احقيته في الحصول على المعاش الضمان الاجتماعي.

ليتم التقديم بطريقة صحيحة يجيب التقديم علي المعاش من خلال الموقع الإلكتروني الذي وفرته وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور و الحديثخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الحديث

عملت وزارة التنمية الاجتماعية بنقل كافة الخدمات الخاصة بالضمان الاجتماعي على منصة الدعم والحماية الإلكترونية لاستقبال جميع الطلبات الخاصة بالتسجيل في الضمان بتفعيل حساب جديد على المنصة بالخطوات الأتية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي للتسجيل والدخول بهدف الحصول على الدعم المقدم.

سيتطلب منك إدخال كافة البيانات لمقدم الطلب وتشمل:

رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

إدخال تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الهاتف.

إدخال كلمة السر.

الاطلاع علي الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها تسجيل الدخول.

اكتب كلمة سر المؤقتة حتى يتم استقبالها على رسائل الجوال لتفعيل رقم الهاتف على المنصة ثم النقر على كلمة “مصادفة”.

هناك بعض البيانات المطلوبة يجب ملؤها كاملتا في الملف الملف الموحد ستظهر على الصفحة الرئيسية.

ثم الانتقال إلى الملف الموحد لكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة لمقدم الطلب والتي تتمثل في بيانات السكن والدخل الشهري والمعالين والأملاك الخاصة وغير ذلك.

وفاة المستفيد من الضمان الاجتماعي.

المتقدم الذي لم تنطبق عليه الشروط وقواعد الاستحقاق.

تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي يتطلبها موقع الوزارة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب التحديث.

في حالة تنازل المستفيد عن معاش الضمان.

إذا كان المستفيد يقيم أقامة دائمة في أحد مراكز أو العلاجية.

في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن المستقل أو الأسرة وأثبتت من قبل الوزارة.

يرفض طبق طلب المستفيد في حالة إذا كان لا يبحث عن عمل ويقدر يعمل ولم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة من قبل الوزارة.

الحالات المستبعدة من الضمان الاجتماعيرابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تقدم وزارة التنمية السعودية معاش الضمان الاجتماعي الموجة من قبل السلطات الحكومية بشكل رسمي لتحديث بيانات جديده والتي تهدف الأسر الأشد طلبا و احتياجا للمال من أجل تحقيق متطلبات الحياة والاستقلال المادي حيث يعمل هذا النظام الجديد على دعم الأفراد المحتاجين إلى منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة ويتم ذلك بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية و هذا بناءا على توجيهات ومراقبة بشكل مستمرة ودقة من قبل المعنيين بذلك بهدف تامين الغرض من الضمان الاجتماعي الجديد للوصول إلى مستحقية و يتم تفعيل ذلك من خلال منصة تسمى الدعم و الحماية الاجتماعية لتلقي طلبات المسجلين الجدد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر شبكة الأنترنت من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي.

الأفراد الغير قادرين على العمل بسبب تعرضوهم لإصابة أدت إلى عجز كلى أو المرض أو أعاقة أو كبر سن.

أسرة مدمن المخدرات.

الأسرة التي هجرها رب الأسرة.

الزوجة التي هجرها زوجها والزوجة التي غاب عنها زوجها أو الضائع.

الأسرة التي توفى فيها الأب.

الفئات المستحقة للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور 1443