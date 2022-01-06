تمويل منصة سلفة 2022 لسداد الديون يصل إلى 50000 ريال وبدون تحويل الراتب

تقدم منصة سلفة الإلكترونية العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها والحصول على تمويل لسداد الديون، مع بدء العام الجديد 2022 يمكن الحصول على تمويل منصة سلفة مع العديد من المميزات الأخيرة التي يمكن الاستفادة بها، فمن خلال دعم منصة سلفة الذي يتم الحصول عليه سداد احتياجات الأشخاص، ولكي يتم الحصول على التمويل بنجاح يجب توافر الشروط الذي أوضحتها المنصة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية التقديم والتسجيل للحصول على تمويل منصة سلفة 2022 والشروط التي يجب توافرها.

تمويل منصة سلفة 2022 لسداد الديون:

تزداد في الآونة الأخيرة عمليات البحث من قبل الأشخاص المواطنين في المملكة العربية السعودية حول تمويل منصة سلفة، ومع بدء العام الجديد تمنح منصة سلفة إمكانية الحصول على تمويل شخصي قدره 5000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبدون فوائد، والهدف من هذا التمويل هو سداد الديون ودفع الفواتير وسد كافة الاحتياجات.

الشروط التي يجب توافرها للحصول على منصة سلفة :

أكدت منصة سلفة الإلكترونية على ضرورة توافر بعض الشروط الحديثة الذي يجب توافرها في الأشخاص المستحقين لهذا التمويل، وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على دعم سداد الديون سعودي الجنسية من الضروري ان يكوت راتب الشخص المتقدم كحد أدنى 4000 ريال سعودي ولا يتجاوز هذا الراتب يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم يتراوح بين 18 حتى 60 عام. يجب على الشخص أن يكون عامل وغير عاطل وكانت مدة عمله في القطاع الحكومي لا تقل عن 3 أشهر.

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية

الضغط على ايقونة تسجيل الدخول أعلى يسار الشاشة

إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول (اسم المستخدم – رقم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف).

يقوم الشخص المستخدم بتحديد مبلغ التمويل

تحديد الفترة التي يرغب فيها الشخص المتقدم السداد من خلالها ويتم حساب الفترة بناء على راتب الدخل الشهري.

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كيفية التقديم للحصول على تمويل منصة سلفة 2022:تطبيق سلفة:

قامت منصة سلفة بتوفير تطبيق سلفة الإلكتروني لاستخدامه بكل سهولة ويسر، ويتم استخدامه بشكل أون لاين ومتابعة كافة لكل الخدمات، ويتميز بأن عملية السداد تتم من خلال الأقساط الشهرية عبر وسائل الدفع الإلكترونية.