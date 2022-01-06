رابط وخطوات تحديث الصكوك العقارية إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.sa حيث تمتاز خدمة تحديث الصكوك الإلكترونية بتحويل الصك الورقي إلى إلكتروني عن طريق الدخول إلى بوابة ناجز ويرغب الكثير فى تحويل تحديث الصكوك حرصاً على عدم التلاعب فى الصك الورقي وحودث أي تلاعب أو غش فى الصك الورقي ويضمن سرعة انجاز خدمة تسجيل الصكوك إلكترونياً وتحديث الصكوك القديمة عبر ناجز.

فى البداية يجب الدخول إلى رابط ناجز الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول عبر الحساب الشخصي فى النفاذ الوطني الموحد.

خطوات التسجيل وإنشاء حساب فى النفاذ الوطني الموحد.

وبعد الدخول أو إنشاء الحساب يتم فتح القائمة الرئيسية والدخول على الخدمات الإلكترونية.

ثم خدمة العقارات.

وبعد ذلك يتم الانتقال إلى خدمة تحديث الصكوك.

ويجب الاطلاع على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على تقديم طلب تحديث الصك العقاري والضغط على تقديم طلب جديد.

وكذلك يجب إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل ” رقم الصك وتاريخه”

وأيضاً يجب أن يقوم المواطن بإرفاق صور الصك واضحة مصورة من الأمام والخلف.

ثم النقر على أيقونة حفظ ومتابعة.

كذلك يجب الاطلاع على الطلب والضغط إرسال ووجوب إدخال رقم الجوال للمراسلة واستلام إشعارات منصة ناجز لمعرفة حالة طلب تحديث الصك.

التسجيل فى منصة إحكام ehkaam.sa للحصول على صكوك الملكية للعقارات.

الدخول إلى موقع وزارة العدل الرسمي.

وبعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة داخل صفحة الخدمات الإلكترونية.

ثم التسجيل عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية ثم إدخال كلمة المرور والضغط على خيار دخول.

واختيار خدمة إصدار الصك.

ثم الموافقة على الإقرار داخل الموقع.

وبعد ذلك يتم الضغط على إصدار صك بدل فاقد.

وأيضاً يجب التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم كتابة بيانات الصك المفقود والضغط على خيار التالي.

وستظهر بيانات الصك فى الصفحة وسيتم تحديد موعد ومكان استلام الصك بدل الفاقد.

الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية.

ثم الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب.

وبعد ذلك ستفتح صفحة يجب إدخال رقم الهوية ورقم الطلب الذي تريد الاستعلام عنه.

وأيضاً يجب الضغط على خيار التالي واستكمال باقي الخطوات وستفتح صفحة تحتوى على حالة طلب والاستعلام عن طلب إصدار صك بدل فاقد.

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