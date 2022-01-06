الملك يلتقي وزير الدفاع "الإسرائيلي"في عمان

دوت الخليج :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمان. وشدد جلالته على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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