أخبار اليمن : حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة

حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدةارتكبت قوى العدوان 125 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية، و3 غارات لطيران العدوان الحربي، وتحليق طيران حربي وتجسسي في أجواء الجبلية وحيس والفازة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً محاولة تسلل فاشلة في حيس، و40 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي و55 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.