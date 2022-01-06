بالفيديو.. الشارع الأردني يشيد بأمانة بائع أعاد مبلغا ضخما

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بفيديو لأحد الباعة المتجولين الذي وجد مبلغا كبيرا من المال وأعاده لصاحبه.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العامل لأمانته وإخلاصه، حيث قام برد المبلغ الذي عثر عليه أثناء عمله في شارع الثلاثين بمدينة إربد، على الرغم من حاجته للمال.
وقال الشاب إسماعيل أبو عقل، لذي يبيع حلوى شعر البنات للأطفال، أنه عثر على مبلغ 17 ألف دينار أردني، أي حوالي 24 ألف دولار، وظل يبحث عن صاحبه ليرد إليه حتى وجده واعاده له.
وقال العام إن صاحب النقود قدم له 5 دنانير، أي ما يعادل 7 دولارات، مكافأة له على أمانته.
ولم يبلغ الشاب أي أحد بالقصة، إلا أنه أثناء صلاة العشاء تحدث الإمام عن أمانته، وقام شاب بتصوير البائع الذي كان يرفض التصوير، ونشر قصته على موقع التواصل الاجتماعي.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع وسط، ولاقى إشادة كبيرة بالعامل، بينما عبر أغلب المعلقين عن غضبهم بسبب قلة المبلغ الذي صرف للعامل كمكافأة له، واعتبروا أن صاحب المال كان "بخيلا" في تعامله مع العامل الأمين.
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