الحكومة اليمنية تدين خطف الحوثيين موظفين أمميين

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، مساء اليوم الخميس، خطف الحوثى لموظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة وإخفاءهما، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





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