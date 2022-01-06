العراق يعلن القبض على 11 إرهابيا من داعش

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن عناصر "جهاز مكافحة الإرهاب" ألقوا القبض على "11 إرهابيا من عصابات داعـش فى مناطق مختلفة".
وأضاف المتحدث أن عناصر الجهاز نفذوا "واجبات نوعية مُتعددة" بدأت بمحافظة الأنبار غربى العراق والتى أُلقى القبض فيها على "7 من العصابات التكفيرية".
كما تمكن الجهاز من القبض على "4 إرهابيين اثنان منهُم فى محافظة كركوك والآخران فى مُحافظتى صلاح الدين وديالى".
وجاءت عمليات الاعتقال بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمى، وفقا للبيان.
وأعلن العراق فى أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابى، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التى تنفذ بين الحين والآخر هجمات فى البلاد.
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