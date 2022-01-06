إستونيا تقلص فترات الحجر الصحي والعزل

قررت الحكومة في إستونيا، الخميس، تقليص مدة الحجر الصحي والعزل من 10 - 7 أيام، بعد الاختلاط بشخص مصاب بفيروس كورونا أو دخول البلاد من الخارج.

ومن المقرر أن تدخل القاعدة الجديدة التي تطال في المقام الأول غير المطعمين، الاثنين المقبل، ولا يتحتم على المتعافين من الإصابة بالفيروس أو المطعمين الخضوع للعزل.

وقالت رئيسة الوزراء كايا كالاس "فيروس كورونا يتغير باستمرار، وبالتالي نعدل القواعد الحالية".

أضافت رئيسة الوزراء: "كل تغيير يسمح للمجتمع بالعودة بسرعة أكبر للروتين الطبيعي، سوف يسهم أيضا في دعم الصحة النفسية وحياة العمل للأشخاص وكذلك الاقتصاد ككل".

وتابعت بالقول إن بيانات هيئة الصحة الإستونية أفادت بأن فترة حضانة الفيروس، وفترة انتقاله من شخص مصاب لأصحاء، قد انخفضت.

وأظهرت البيانات أن 96 % من المصابين ظهرت عليهم أعراض خلال سبعة أيام، وظهرت الأعراض على أكثر من النصف خلال 3 أيام.