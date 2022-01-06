بريطانيا تسجل أكثر من 179 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة تسجيل 179,756 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد في قفزة مفزعة للفيروس التاجي.



وأكدت وزارة الصحة البريطانية في نبأ عاجل بحسب العربية تسجيل 179,756 إصابة كورونا خلال يوم واحد.

وكانت سجلت المملكة المتحدة الثلاثاء أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في حصيلة يومية هي الأعلى في وقت يتزايد الضغط على المستشفيات.

وأكدت أرقام حكومية تسجيل 218,724 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.

كما أحصى هذا البلد 48 وفاة الثلاثاء، وهو من بين الأكثر تضررًا في أوروبا من حيث الوفيات التي بلغ مجموعها 148,941 وفاة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 290.28 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و795222.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 828879 55301886

الهند 481893 34922882

البرازيل 619171 22293228

المملكة المتحدة 148851 13235401

روسيا 660402 10554309

فرنسا 123942 10250358

تركيا 82455 9512808

ألمانيا 112178 7194236

إيطاليا 137786 6396110

إسبانيا 89405 6294745.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24174 2094349

42 - الأردن 12748 1067974

45 - المغرب 14855 966777