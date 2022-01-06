بالكامل القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 بدون تشفير تحديث مستمر

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الافريقية ة 2022 تزداد علميات البحث في هذا التوقيت بشكل كبير من جانب قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء قارة افريقيا للتعرف على تردد القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 في الكاميرون، وذلك بالتزامن مع اعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد بداية البطولة رسميا التي تقام في الكاميرون هذه النسخة بمشاركة العديد من المنتخبات الافريقية القوية التي تقدم كل ما لديها خلال الفترة المقبلة للحصول على لقب هذه البطولة الغالية التي تعد اقوى بطولات القارة بشكل عام، ونستعرض من خلال هذه السطور تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 في الكاميرون.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا 2022

تعتبر قناة بي ان سبورت القطرية هي الناقل الحصري لكافة مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 في الكاميرون هذه النسخة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وقد أعلنت بعض القنوات التي تقدم بثها الفضائي على الاقمار الصناعية المختلفة عن حصولها على حقوق نقل مباريات البطولة التي تنطلق رسميا يوم التاسع من شهر يناير، حيث تقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين الكاميرون بوركينا فاسو يوم التاسع من شهر يناير، وتستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير وتحديد صاحب لقب هذه البطولة القوية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022

وقد نوهت بعض القنوات عن نقل مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 في الكاميرون، ومن بين هذه القنوات ما يلي.

قناة يورو سبورت والتي تقدم بثها الفضائي على القمر الصناعي Hispasat، من خلال التردد 12360، من خلال اختيار الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة أرينا سبورت والتي يمكن استقبالها من خلال القمر الصناعي البلغاري من خلال التردد 12382، من خلال الاستقطاب الافقي، ومعدل الترميز 27500.

قناة فوكس سبورت والتي تقدم البث الفضائي الخاص بها على القمر الصناعي استرا من خلال التردد 11740، من خلال اختيار الاستقطاب العمودي، معدل الترميز 27500.

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022

موعد مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقيةموعد اولى مباريات منتخب مصر في أمم افريقيا 2022

ويخوض منتخب مصر اولى مبارياته في دور المجموعات بطولة أمم افريقيا 2022 أمام منتخب نيجيريا يوم الحادي عشر من شهر يناير، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

حراس المرمى: 1. محمد الشناوي 2. محمد أبو جبل 3. محمد صبحي 4. محمود جاد

1. محمد الشناوي 2. محمد أبو جبل 3. محمد صبحي 4. محمود جاد المدافعون: 5. أكرم توفيق 6. عمر كمال 7. أحمد حجازي 8. محمود حمدي «الونش» 9. أيمن أشرف 10. أحمد فتوح 11. محمد عبد المنعم 12. محمود علاء 13. محمد حمدي

5. أكرم توفيق 6. عمر كمال 7. أحمد حجازي 8. محمود حمدي «الونش» 9. أيمن أشرف 10. أحمد فتوح 11. محمد عبد المنعم 12. محمود علاء 13. محمد حمدي وسط الملعب: 14. عمرو السولية 15. حمدي فتحي 16. إمام عاشور 17. عبد الله السعيد 18. محمد النني 19. أحمد سيد «زيزو» 20. مهند لاشين 21. إبراهيم عادل

14. عمرو السولية 15. حمدي فتحي 16. إمام عاشور 17. عبد الله السعيد 18. محمد النني 19. أحمد سيد «زيزو» 20. مهند لاشين 21. إبراهيم عادل المهاجمون: 22. عمر مرموش 23. محمد شريف 24. مصطفى محمد 25. محمد صلاح 26. محمود حسن «تريزيجيه» 27. رمضان صبحي 28. مروان حمدي.

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