تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل فوري وكاش من غير البنوك

دائماً ما هناك عقيدة بين الناس أن الحصول علي تمويل شخصي أو قرض من البنوك من أصعب العمليات التي يقوم بها الفرد وذلك وفقاً للشروط التي وضعا البنك المركزي بشكل عام والذي وضعته البنوك بشكل خاص، فقد يسعى الشخص بالحصول علي قرض شخصي بهدف إنشاء مشروع والسعي وراء نجاحه، فأهم خطوة من خطوات نجاح المشروع رأس المال الجيد، ولهذا أول ما يبحث عنه الفرد هو الحصول علي قرض شخصي من احدي البنوك، وكذلك الشخص الذي لديه التزامات مادية واحتياجات مالية يرغب الحصول علي مبلغ مالي أو سلفة من احدي المؤسسات التي تقدم الخدمة وسداد أقساط المبلغ بجدولة شهرية مريحة، فقد وجدنا عدد من المؤسسات الموجودة بالمملكة العربية السعودية تقدم تمويل شخصي دون اللجوء إلي البنوك والمصارف، وهذا ما نوضحه خلال المقال..

الحصول علي تمويل شخصي دون البنوك

يعد الحصول علي قرض شخصي سريع دون الحاجة إلى اللجوء إلي البنوك السعودية من أسهل ما يكون، فمن خلال قيام العميل المتقدم بتحديد المشروع الذي يرغب بإنشائه أو المشروع الذي قام بالفعل بإنشائه والبدء في فكرته يمكنه الحصول علي القرض بكل يسر، فأول شرط أن يكون للعميل سبب مقنع للحصول علي مبلغ التمويل، ويفضل أن يعمل العميل دراسة جدوى للمشروع وتقديمه إلي الشركة مع نموذج الطلب، وإن كان العميل يرغب بشراء سيارة يجب أن يقدم مستندات تثبت ذلك، كما أن هناك شركات تمنح العميل القرض بدون ضمانات، فكل ما يقدمه العميل صورة سارية من الهوية الوطنية، نموذج مفردات الراتب الشهري من جهة العمل.

تمويل شخصي من شركة النايفات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تقدم شركة النايفات إمكانية التقديم للحصول علي قرض شخصي تبعاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويتميز القرض أنه بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري، فذلك التمويل مٌقدم للعاملين بالقطاعين ويمكن الحصول عليه أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة النايفات، فقط قم بالدخول إلي الرابط وتعبئة النموذج الخاص بالطلب، ويمك أيضاً الحصول علي القرض من خلال زيارة فرع شركة النايفات الموجودة بالمملكة السعودية.