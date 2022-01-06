شروط التسجيل للمقيم المحصن والغير محصن وكيفية تسجيل قدوم للسعوديه

شروط التسجيل للمقيم المحصن هي احد الأسئلة التي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إن تزايدت الإصابات في جميع أنحاء المملكة بسبب الموجة الرابعة من جائحة كرونا التي لأزالت تلقي بظلالها علي المستوي العالمي والتي أثرت علي الكثير من القطاعات الحيوية مثل قطاع العمالة وحركة الطيران من والي المملكة، ولهذه الأسباب قامت السلطات السعودية بمبادرة تسجيل اللقاح لمن هو محصن من المقيمين علي الأراضي السعودية ويكون ذلك من خلال التسجيل في منصة مقيم وتسجيل القدوم للوافد الجديد، كما تم الإعلان عن الفئات المستثناة من الحجر الصحي في المملكة، ولكم في نفس الصدد أعلنت السلطات السعودية أن تسجيل قدوم السعودية يكون وفق شروط تم تحديدها ويكون من خلال أيضا منصة قدوم السعودية ويكون تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين المحصنين وغير المحصنين، وهذا ما سوف نكشفه لكم في السطور التالية.

شروط التسجيل للمقيم المحصن

وقامت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بالعلان عن البنود المحددة التي على أساساها يتم السماح للمقيم بمزاولة عمله ومتطلبات حياته الأساسية في جميع أنحاء المملكة، ويتم هذا الأمن من خلال التسجيل في مقيم وهي البوابة الرسمية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية خاصة لجميع خدمات المقيمين علي الأراضي السعودية ويتم تسجيل اللقاح للزائر والمقيم المحصن وغير محصن كما يتم من خلالها أيضا تسجيل زائر غير محصن، كما إعلانه الحكومة السعودية في وقت سابق عن الشروط الخاصة بدخول السعودية بعد أعلان إيقاف الزيارة العائلية ولابد من التسجيل في مقيم محصن من خلال رابط بوابة مقيم تسجيل اللقاح ولكن وفق للشروط التي وضعتها السلطات المعنية في المملكة وهذه الشروط هي كما يلي:

يلزم أن تكون الإقامة في خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون مسجل في تطبيق توكلنا، ويكون وضعه الصحي أما محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافي.

لابد أن يتم تعبئة كافة البيانات الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، بمدة 72 كأقصى مدة.

يجب أن يقوم المواطن الساعي للعودة أن يقر على البيانات التي تم إدخالها.

يجب أن يتم التحقق الشديد ومراجعة كافة البيانات التي تم طرحها على بوابة التسجيل.

في حالة إخلال المواطن بأي شرط من الشروط السابقة يمنع منعاً بتاً الدخول إلى السعودية.

يلزم أن يتم القيام بتسجيل أي من المرافقين، كمرافق لأصحاب الطلب.

ويجب أن يكون سنه أقل من 18 سنة، ويجب أن يكون قاد مع رب أسرة.

على المواطن السعودية أن يقوم بتحميل تطبيق توكلنا قبل أن يأتي إلى المملكة.

شروط تسجيل زائر غير محصن في مقيم

وفي نفس السياق في وقت سابق من العام المنقضي 2021 أعلنت السلطات المختصة في المملكة عن شروط الحجر المؤسسي وأسعار باقات الحجر المؤسسي السعودية، كما تم توضيح انه في حالة التسجيل في مقيم للزائر غير المحصن يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في هذا الزائر والتي أعلنتها أيضا الحكومة السعودية

يلزم أن يتم تعبئة المعلومات والبيانات قبل المغادرة أو السفر، بمدة 72 على أقصى تقدير. يجب أن يتم الإقرار على صحة كافة البيانات المسجلة، ويقر أيضًا على دقتها. سيتم التحقق من سلامة وصحة كل المعلومات عند القيام بإصدار تذكرة الصعود للطائرة. في حالة إن لم يلتزم المواطن بتلك الإجراءات سيكون عرضه للمنع من الدخول.

كيفية تسجيل قدوم للسعوديه

وقد أوضحت الحكومة السعودية أن اللقاح للزائر والمقيم المحصن وغير المحصن وهذا يكون للمحافظة علي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة دون أي تفرقة، أما عن خطوات وكيفية التسجيل في منصة قدوم فهي كما يلي: