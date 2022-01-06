كاش وفورى بدون تحويل الراتب تمويلك بأيداع نقدى سريع وبشروط ميسرة

كاش وفورى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي سريع وميسر وبمبالغ مالية تخدم احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث العميل عن عروض تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي من شأنها مساعدة العميل علي تقسيط مبلغ التمويل ، علي دفعات ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، كما يبحث موظفي القطاع الحكومي والخاص عن حلول تمويلية بأقل راتب شهري.

كاش وفورى بدون تحويل الراتب تمويلك بإيداع نقدى سريع

تمويل فورى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي كاش وفورى تقدمة منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة الإلكترونية هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، كما تتيح منصة سلفة للعملاء إمكانية التقديم على الطلب أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة ، وتوفر منصة سلفة للعميل العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

قامت منصة سلفة الإلكترونية بتصميم تمويل شخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. منصة سلفة الإلكترونية منصة تمويل للأفراد ، حاصلة على أول ترخيص من البنك المركزي السعودي. تتيح منصة سلفة للعملاء من خلال هذا المنتج إمكانية تلبية كافة احتياجاتهم المالية والشرائية الطارئة لهم في المملكة. تمويل منصة سلفة الإلكترونية يتميز بهامش ربح تنافسي. موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة علي طلب التمويل الشخصي. تعمل المنصة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. توفر منصة سلفة للعملاء من خلال هذا المنتج ، مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل قيمتها حتي 5000 ريال سعودي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل منصة سلفة ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا العرض التمويلي. خيارات للسداد عديدة وميسرة ، والتي يمكن للعميل من خلالها تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات ميسرة ومجدولة.

حددت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، رابط إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، والذي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط تمويل منصة سلفة ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يشترط للاستفادة من عرض تمويل منصة سلفة ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 6 أشهر ، لاستكمال إجراءات طلب تمويل منصة سلفة الفورى بدون تحويل الراتب.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

مزايا التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من منصة سلفة الإلكترونيةرابط التقديم على طلب تمويل منصة سلفة وشروط التمويل